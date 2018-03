Tensiones del sector eléctrico llegan al CADE 2017

La decisión estatal de suspender la declaración de precios del gas natural para generación térmica hasta diciembre de 2017, ha desatado el enfrentamiento entre dos bandos de generadoras eléctricas: Engie, Enel y Kallpa, las tres más grandes del medio, por un lado, y Fenix Power, Statkraft, Celepsa, Termochilca, Luz del Sur, Orazul, Chaglla, por el otro.

Daniel Camac, vicepresidente comercial de Engie, explicó en CADE 2017 que la medida tomada por el Ministerio de Energía y Minas coincide con en un contexto de sobreoferta de generación que ha afectado particularmente a siete empresas del sector.

"Algunos generadores que no hicieron su trabajo oportunamente, que no hicieron una estrategia comercial o fracasaron en sus intentos de contratar, hoy día se ven afectados por el nivel de competencia. Por ello, buscan cambios normativos o que la autoridad realice ese cambio para lograr lo que no lograron en competencia", explicó Cámac.

Detalló que Engie, a diferencia de las siete empresas a las que le va mal, apostó por suscribir contratos de largo plazo que le permitieron generar valor agregado en el actual contexto de bajos precios de la electricidad.

"En Engie hemos salido y sido los primeros en ofrecer muy buenos precios a nuestros clientes, lo que no ha pasado con otros actores del mercado, que no estuvieron en posibilidad de replicar esa nivel de competencia”, indicó Cámac.

Dijo confiar en que el Ministerio de Energía y Minas hará un buen análisis del tema y dejará sin efecto la suspensión de la declaración de gas.

"Confiamos en que nos dejarán vender a precios competitivos en este contexto de sobreoferta, porque lo peor es que en este contexto se venda a precio caro, lo cual contradice la economía pura […] No porque le va mal a un competidor en un negocio de riesgo, como el eléctrico, se van a cambiar las reglas", añadió.

