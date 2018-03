Velarde: Falta efectuar reformas para sostener crecimiento

Las reformas de la década de los noventa nos han servido hasta ahora para crecer y salir de la gran crisis en la que nos encontrábamos, pero no son suficientes, se necesita emprender nuevas reformas, afirmó Julio Velarde, presidente del BCR durante su presentación en el CADE 2017.

Según comentó, venimos creciendo a un 4% anual en los últimos años y eso nos permite estar en una situación buena que nos ha permitido reducir la pobreza y salir de la hiperinflación, pero eso no es suficiente. Necesitamos entrar a un nuevo nivel y encaminar nuevas reformas para crecer más, dijo.

Hasta ahora, aceptó, nos hemos beneficiado de los buenos precios de nuestra materia prima. Eso unido a una serie de políticas económicas acertadas, nos ha funcionado bien, pero todavía falta emprender reformas en el sector laboral, judicial, educativo y social, añadió.

"Muchas veces se olvida el costo que nos ha significado no manejarnos bien económicamente. Y no podemos olvidar la lección aprendida", dijo tras resaltar que no podemos quedarnos en la mentalidad conformista sino que urge emprender más cambios.

Coincidió en esta perspectiva Liliana Rojas-Suárez, directora de la Iniciativa Latinoamericana de Center for Global Development, quien destacó que no basta con crecer a un ritmo del 4% anual sino que hay que ejecutar cambios que nos permiten nivelarnos con el avance en el resto del mundo.

Si el Perú crece solo a un ritmo del 7% va a cerrar la brecha que tiene frente a los países desarrollados en 26 años, comentó. En cambio en Chile si se crece un 4% se llegaría en 20 años y con un 7% le tomaría 7 años, añadió.

"Cuando se parte de más abajo toma más tiempo nivelarse", adviritó luego de recomendar dejar de posponer las reformas estructurales necesarias para salir de un estado de conformismo en cuento a todo lo logrado.

"El Perú se ha recuperado, pero el resto del mundo también. Se sigue con ingresos y capacidad de compra inferiores a los del resto de la región y a un tercio de lo que hay en el resto del mundo. Por eso hay que dinamizar más el consumo interno y apostar muy fuerte por el consumo externo", dijo.

Lo que toca, añadió Velarde, es aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología y la digitalización de la economía para acortar la brecha, empezando por la educación de la mano de obra. El escenario es difícil, aceptó, pero es lo que toca para dinamizar más el consumo interno y ser más competitivos afuera.

Esas reformas son algo que debe llegar a todas las regiones, tanto en la sierra como en la selva, dijo, no pueden postergarse la integración a nivel regional. "Necesitamos pasar a la acción", remarcó.

Lea más noticias de Economía en...