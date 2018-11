Velarde: propuestas de competitividad del sector público y privado están encaminadas

El presidente del Banco Central de Resreva (BCR), Julio Velarde, dijo haber observado versiones preliminares de las dos propuestas para impulsa la competitividad provenientes del sector público y privado.

"He visto la presentación de Zavala, me parece bastante buena. También vi el borrador previo de lo que iba a presentar [Carlos] Oliva. Las dos me parecen bien encaminadas, pero hay que ver los documentos finales", comentó a El Comercio.

Este viernes en la mañana, el Consejo Privado de Competitividad (CPC) del CADE Ejecutivos presentará la propuesta elaborada durante su primer año de gestión liderado por Fernando Zavala.

Unas horas más tarde, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará su Política Nacional de Competitividad y Productividad, el cual fue prepublicado en julio para luego recibir los comentarios y aportes del sector privado.

Este plantea ocho ejes de trabajo: infraestructura, educación, mercado laboral, entorno de negocios, instituciones, comercio exterior y logística, finanzas e innovación. Se esperaba que el informe fuera publicado en las dos primeras semanas de noviembre.

PROYECCIONES

Si bien el tercer trimestre no fue tan auspicioso como se esperaba, Velarde señaló que en el el cuarto trimestre varios factores mejorarán y ayudarán a que la economía peruana cierre el año con un crecimiento hacia el 4%.

"La inversión publica creció casi 30% en octubre y en noviembre hasta ahora está creciendo mas de 30%; lo que ayuda a construcción y demanda de cemento. En pesca, es un sector primario que también se recuperará, en minería también esperamos un mejor avance. Si no es 4%, va a ser 3,96% o algo así. No es malo", añadió.