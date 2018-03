La gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, atribuyó a los “sistemas ineficientes” en el Estado la demora en el proceso de reconstrucción en el país.

“Gran parte del problema está en sistemas ineficientes que todavía son una gran traba para poder llegar con celeridad a los ciudadanos. Estos sistemas se han creado para colocar muchísimos candados, precisamente por la desconfianza que ha generado contratar en el Estado”, declaró ayer Osorio en entrevista a este Diario desde CADE 2017.

La funcionaria señaló que, a la larga, quien padece esta burocracia es el ciudadano. Añadió que estas trabas no permiten llegar en tiempos óptimos a la población.

“Los sistemas de inversión pública, de contrataciones y de control, todavía no nos permiten cumplir el objetivo de la descentralización, que es llegar al ciudadano con mejores servicios de calidad y con eficiencia. Si no llegas en tiempo óptimo, muchas veces ya no sirve de nada llegar”, explicó.

Estas mejoras, remarcó, están en manos del Ejecutivo y Legislativo.

-Desacuerdo con denuncias a fiscal-

Yamila Osorio participará mañana jueves en el panel “Perú, país unitario y descentralizado” en este foro económico que se realiza en el balneario de Paracas, en Ica.

La gobernadora adelantó que las razones de la falta de unidad en el país son “la falta de diálogo y concertación”.

“A veces el trabajo está más motivado por intereses políticos partidarios, que impiden que se ponga por delante los intereses generales del país. Allí encontramos la principal debilidad y eso lo hemos podido ver en este año y medio de gobierno”, expresó.

Consultada sobre las denuncias constitucionales contra el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, en el Congreso, Osorio dijo estar en desacuerdo.

“Nos da la impresión de que se ha acudido a esta medida para tratar de impedir que las investigaciones lleguen a esclarecer la verdad de las cosas”, señaló sobre estas iniciativas promovidas por Fuerza Popular.

-Interpelación al ministro de Agricultura -

Respecto al pedido de interpelación contra el ministro de Agricultura, José Hernández, en el Congreso, Yamila Osorio señaló que si bien este sector ha venido apoyando a su región en algunos proyectos, sí requiere dar un reimpulso. Lamentó además que sea la cartera que más viceministros ha cambiado en este Gobierno.

“Quizás si necesita reforzarse porque es el ministerio que más viceministros ha cambiado por diferentes motivos, escándalos y denuncias, y creo que sí debería tomar cierto reimpulso”, sostuvo.

