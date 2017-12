10 de los rascacielos más alucinantes del 2017

- / -

Marina One, Singapur. Este rascacielos de 223 metros destaca por sus pasillos de madera de formas curvas sinuosas. Esta construcción une las torres Marina Bay Sands y el parque Gardens by the Bay. Los arquitectos a cargo de este proyecto fueron Ingenhoven Architects, A61 y Gustafson Porter + Bowman. (Foto: @ingenhoven/Instagram)