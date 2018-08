10 tips imprescindibles a la hora de remodelar tu casa

El presupuesto no es lo único que debes tomar en cuenta al momento de remodelar tu casa. Hay que estar bien informado sobre qué se quiere y cómo hacerlo, para que no cometer errores que te puedan salir más caros.



Toma en cuenta estas recomendaciones antes de iniciar los trabajos.



1. Mida su espacio. Tome medidas y marque con cinta autoadhesiva de papel (no maltrata la pintura) la nueva distribución. Esto le ayudará a hacerse una idea clara del volumen en relación al espacio.



2. Calcule su presupuesto. Si cambia el piso y modifica los muros, evidentemente el costo subirá. Si solo reemplaza elementos, gastará menos.



3. Recicle piezas. No deseche todos los objetos actuales. Intervéngalos con nuevos tapices, enchapados o acabados, siempre de acuerdo al color de su espacio.



4. Analice el entorno. Fíjese en los ambientes y estilos que rodean su sala. Todo debe guardar armonía, sobre todo si los espacios están conectados.



5. Modifique la estructura. Revise sus planos para no mover una columna estructural y evitar que se comprometan redes sanitarias o eléctricas.



(Foto:Shutterstock)

6. Hora de pintar. Un galón de pintura rinde cerca de 20m2. Espere 4 horas antes de la segunda pasada. La más usada es el látex. Si busca brillo, elija satinado.



7. Una buena iluminación. Para colocar dicroicos, es recomendable tener un falso techo de drywall. Las planchas de 1,20 x 2,40 rondan los S/ 23.



8. Cambio de piso. La madera más cara es la pumaquiro y la más barata, capirona. Se compran por troncos y se cortan de acuero al espesor que se requiera.



9. Protección. Cubra los pisos con plástico, retire los muebles o use cobertores. Tape las luminarias. El polvo y la pintura pueden causar daños irreparables.



10. Revestimiento. Si no desea pintar, use papel tapiz comprado por metro lineal. También para enchapar la pared con madera y piedra.