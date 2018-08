5 lugares ideales donde colocar un cuadro (sin colgarlo)

Un cuadro puede ser el protagonista de toda una decoración: siempre y cuando sepas cómo incluirlos en un ambiente sin dañar la vibra del mismo. ¿No tienes idea cómo hacerlo? ¿Qué tal si empezamos por no colgarlos?

Las tendencias en el diseño- como en todo- van cambiando y en cuanto a los cuadros no hay nada más 'in' en este momento que implementarlos en nuestros espacios en distintos modos: en el suelo, en repisas, estantes y demás. Todo es válido mientras no lo colguemos. ¡Ahórrate el trabajo extra!

En la galería que acompaña esta nota te enseñamos cómo seguir esta tendencia: te mostramos 5 lugares ideales para colocar un cuadro sin colgarlo. ¡Dale un vistazo!