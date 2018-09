Arquitectura: la casa de "Los Simpson" como nunca antes la habías visto

"Los Simpson" es una de las series animadas que nunca pasará de moda. No hay duda de eso. Y si eres de las personas que no se le escapa ningún detalle de sus episodios, seguro conoces de memoria cómo es la casa de esta particular familia por dentro y por fuera.



¿Alguna vez te imaginaste la casa de "Los Simpson" con otro estilo arquitectónico? Para poder resolver esta duda, el estudio Neomam y la web Home Advisor elaboraron unos bocetos que tenían la misión de cambiar por completo la apariencia del hogar de Homero, Marge, y compañía.



Desde un estilo gótico pasando por uno contemporáneo, se reemplazaron los tonos y demás elementos de la clásica casa de "Los Simpson". En algunos casos se decidió seguir apostando por los toques de madera, mientras que en otros, la onda moderna pudo más.

Revisa la siguiente galería y descubre cómo luciría la propiedad de "Los Simpson" con otros estilos arquitectónicos.