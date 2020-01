“Estoy muy contenta de recibir este reconocimiento por de la Royal Academy Of Arts, en particular porque valora lo que yo creo que es un papel integral de la escultura en la ciudad, en el espacio público”. De esta manera, Cristina Iglesias se pronunció sobre el importante premio de arquitectura que obtuvo, donde el jurado destacó su “invitación a mirar no solo los edificios, sino también los espacios que surgen entre ellos".

“Las obras de Iglesias existen en diálogo con los edificios a su alrededor, pero van más allá al invitar a sus audiencias, habitantes de la ciudad, a contemplar su entorno a través de la introducción de agua corriente e imágenes naturalistas que recuerdan las hojas caídas”, manifestó la institución sobre el trabajo de la escultora. El famoso arquitecto Norman Foster, miembro del jurado, también opinó al respecto: “las sucesivas generaciones de artistas han mejorado los espacios cívicos abiertos gracias al arte público en forma de estatuas y fuentes”.

Y es que, como muy pocas artistas, Cristina Iglesias ha logrado difuminar esa línea divisoria entre el arte y la arquitectura. Para dar vida a su obra suele utilizar materiales como acero, vidrio, bambú, hojarasca y bronce, que le permiten crear estructuras con profundos pozos, pabellones suspendidos, cauces, lagunas o grandes portones. Para los especialistas, esto genera la sensación de estar en lugares de descanso, apacibles, en medio del caos urbano.

Una de sus obras clásicas de Cristina Iglesias es "Forgotten Streams", una instalación de ubicada en Londres. (Foto: AFP)

Una de sus obras clásicas es “Forgotten Streams”, una instalación ubicada en Londres, frente a la nueva sede europea de la agencia Bloomberg. No es la primera que Iglesias aborda temas centrados en el agua. Aquí, el paisaje se entrelaza a través de tres espacios diferentes de la plaza, evocando los ríos perdidos de la capital inglesa, según la descripción que se puede leer en su página web.

-Obra maestra-

En un principio, Cristina Iglesias estudió la carrera de Química, pero la abandonó para ingresar a la Chelsea School of Art en Londres, donde se graduó como escultora. Tras ello, a fines de los ochenta, la artista consiguió una beca Fulbright para estudiar en la Escuela de Bellas Artes del prestigioso Pratt Institute, en New York.

Iglesias ha confesado que su trabajo ha estado influido por el constructivismo ruso y la arquitectura italiana del renacimiento. Su obra se encuentra en museos de gran prestigio en arte contemporáneo como el MACBA (Barcelona), la Tate Gallery (Londres), el centro de Arte Reina Sofía (Madrid), el MoMA y el Solomon R. Guggenheim Museum (Nueva York).

De igual forma, su trabajo está presente en lugares públicos de todo el mundo. Brasil, Dinamarca, España, Estados Unidos, Italia, México, Países Bajos y Reino Unido son algunos de los países que tienen el privilegio de haber recibido su obra. //