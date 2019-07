Conoce los parques temáticos con la arquitectura más sorprendente del mundo | FOTOS

Los niños lo ven como espacio de diversión. Los adultos como lugares digno de admiración por su belleza y su ingenio. Conoce algunos de los parques infantiles alrededor del mundo, cuya arquitectura despierta el niño que llevamos dentro.

Wibit. La empresa alemana Wibit Sports GmbH fabrica esta maravilla flotante. La isla cuenta con diferentes modelos de toboganes, rampas, obstáculos, camas elásticas, entre otros. Cualquier persona disfrutará de una tarde en estos juegos.

The Wood of Net Playground. Estas telarañas tejidas a mano fueron hechas por el artista Toshiko Horiuch y están situadas en Japón. Es una enorme estructura de madera con una especie de telaraña gigante hecha con miles de colores. Está en el Museo Hakone, un lugar al aire libre que mezcla el arte y la diversión. Las personas menores de 12 años no pueden ingresar.

Mundos de Cristal Swarovski. Este parque temático de Austria fue construido en el año 1995 por el centenario de la empresa Swarovski. La sorprendente torre del parque cuenta con cuatro plantas repletas de juegos de escalar, toboganes y obstáculos.

Monstrum. Este parque está ubicado en Copenhague y cuenta con una gran cantidad de juegos temáticos. Puedes meterte en un cocodrilo, en un búho, en un pingüino o en un pescado gigante. Todos están construidos a mano con madera nacional.

Pod Playground. Este lugar definitivamente sorprende a sus visitantes por su arquitectura. Está situado en el National Arboretum of Canberra, en Australia y se pueden ver juegos que se asemejan a grandes bellotas. Cuenta con toboganes, escaleras y diferentes atracciones. Además, tiene una división de zonas dependiendo de la edad de cada persona.

City Museum. Está ubicado en Missouri y fue sorprendentemente construido con materiales industriales reciclados. Una real maravilla arquitectónica que cuenta con el hierro como su material principal. Tiene aviones y diferentes caminos para que los visitantes los recorran.

Parque Gulliver. En el Jardín del Turia de Valencia se puede encontrar una gigante escultura de 70 metros que representa al clásico personaje de Gulliver. Los visitantes podrán subir y bajar rampas, escaleras y toboganes que forman parte del cuerpo del viajero.