Follow @CasayMas_ECpe

Un refugio siempre es el lugar ideal para descansar y alejarse de todo. El estudio de arquitectura Lumo entendió esto a la perfección y construyó una serie de estos espacios en el archipiélago de South Fyn, en Dinamarca. (Foto:Jesper Balleby / lumo.dk)

“Shelters by the Sea” es el nombre de este proyecto que consta de cinco tipos de refugios cubiertos de madera de distintos tamaños y funciones. Estos se encuentran distribuidos a lo largo del archipiélago, y la ubicación de cada uno ha sido cuidadosamente seleccionada para no interferir con el paisaje.

Los refugios tienen una estructura que consta de aberturas redondas como ventanas que permiten observar la naturaleza del lugar. Su diseño está inspirado en los antiguos viveros donde los pescadores guardaban los productos del día. (Foto:Jesper Balleby / lumo.dk)

Entre los tipos de refugios se encuentran: Monkfish, con tres niveles y una plataforma para observar pájaros; The Garfish, para seis personas y preparado para que grupos de escolares pasen la noche en viajes de estudio; Lumpfish, para tres a cinco personas, con estancia de noche y sauna; The Flounder, para dos personas; y The Eelpout, que funciona como baño.