Cinco cosas que debes evitar al decorar tu casa

Una buena decoración puede convertir un espacio simple en uno de ensueño. Pero también podría transformarlo en un completo desastre si tomas una decisión equivocada que no puedes solucionar al momento.



Aunque te esfuerces en mantener un cuarto limpio y ordenado, un error en la decoración reflejará todo lo contrario. Todo entra por los ojos y la primera impresión de tu habitación será la que los demás recuerden. ¿Cuáles son los aspectos que debes evitar? Te decimos algunos:

-Tener demasiadas almohadas

Las almohadas y cojines hacen un lucir elegantes a un sofá o una cama. Sin embargo, debes recordar que sus diseños sean coherentes entre ellos para crear una armonía y de deshacerte de los que ya no usas o están en mal estado. De no hacerlo, el cuarto parecerá desordenado.

-Descuidar la iluminación

El tipo de iluminación que usas puede ayudarte a esconder esas imperfecciones que no quieres que nadie vea. Opta por una luz cálida colocada estratégicamente en lámparas de mesa en lugar de luces muy fuertes que señalan cada detalle de tu espacio.



-Decorar con demasiadas plantas artificiales



No hay nada mejor como las flores naturales para darle color y vida a una habitación, pero las plantas artificiales son una alternativa para quienes no tienen tiempo de cuidarlas. Si eres de esas personas, no olvides limpiar las hojas y flores pues son un imán para el polvo.



-No preocuparte por tus espejos



Los espejos pueden darle mucha amplitud a una casa de espacios reducidos, sin olvidar el toque glamoroso que un buen marco puede tener. Pero, al igual que las paredes, debes estar siempre pendiente de su estado ya que es común sean los primeros en llenarse de manchas de dedos y suciedad.



-Olvidarte de la entrada



Un error común es concentrarse de que la sala o el comedor luzcan perfectos para las visitas y olvidarse de la entrada. Es el primer lugar que tus invitados verán al entrar a casa y el que dará la primera impresión.