Los cinco errores más comunes al momento de pintar paredes

Pintar las paredes de la casa parece una labor sencilla. Basta comprar pintura, brocha y poner manos a la obra. ¿Qué puede salir mal? Pero no es tan simple como parece. Existen algunos errores que la gente suele cometer al momento de aplicar la pintura:



1. No proteger la zona de trabajo



Hay gente que se pone a pintar sin tener en cuenta que los pisos o tu ropa se pueden manchar. Debes colocar papel periódico o una sábana que no utilices para cubrir el piso. Usa ropa vieja, pues es probable que la termines botando.



2. No cubrir los zócalos



Esta parte de la casa es donde se puede almacenar una gran cantidad de pintura sin que te des cuenta. Trata de cubrir los zócalos de tu casa colocándole cinta aislante.

(Foto: Shutterstock) (Foto: Shutterstock)

3. Pintar ‘de frente’



Pintar una pared no es simplemente agarrar un rodillo y pasarlo por la superficie. Antes de eso, es necesario reparar los huecos o las imperfecciones donde vas a aplicar la pintura. Si no lo arregles, notarás un desperfecto en el resultado final.



4. Excederte en las cantidades



Existen personas que suelen comprar una gran cantidad de pintura para una simple pared. Consulta la cantidad necesaria y simplemente compra un bote extra por si ocurre alguna emergencia. No gastes dinero de más.



5. Comprar cualquier rodillo



Debes saber que no todos los rodillos son para todo tipo de pintura. Averigua con alguien que sepa sobre el tema y compra el que sea del tamaño y material necesario para la pintura que vayas a utilizar.