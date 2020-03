A solo unos días de haber empezado las clases en algunos colegios y a poco de iniciar en otros, los padres se preocupan por brindarle a sus hijos un espacio de estudio en casa que esté bien equipado, iluminado y con los colores adecuados.

Es así que la marca de pinturas, Rust Oleum, nos enseña cómo renovar y hacer de este un mejor lugar para estudiar.

El color. Primero ten en cuenta los colores que usarás para renovar el área de estudio, la pintura no solo se aplica para los muebles. Lo mejor es utilizar un color que no desconcentre a tu hijo y no le provoque ansiedad. Los colores sugeridos son blanco, beige, azules, verdes, rosas y lilas en tonos pasteles.

La pizarra. En el mercado hay pizarras que en cualquier superficie se convierten en pizarrones, también están las pinturas especiales que debes aplicar uniformemente en un espacio. El resultado simplemente es divertido.

Los muebles. Otro punto a tomar en cuenta es el tipo de muebles que tendrá este ambiente de estudio. En el caso de los niños debe contar con muebles amplios para evitar distracciones; mientras que para un adolescente se recomienda muebles para computo y estantería para guardar libros y separatas.

En caso se busque renovar muebles que ya tienen cierta cantidad de años se puede recurrir a una pintura en spray de secado rápido y alta cobertura. Primero elige y limpia la mesa o silla en desuso, escoge un color que se adecue al área de estudio de tu hijo, luego aplica el aerosol a unos 20-30 centímetros de la superficie y pinta con movimientos regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada cubra la anterior.