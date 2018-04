Conoce la nueva mansión de Kristin Davis, actriz de 'Sex and the City' La actriz Kristin Davis, una de las protagonistas de 'Sex and the City', adquirió la residencia por el monto de US$ 5,289 millones.

- / - La actriz de 'Sex and the City' adquirió esta mansión, ubicada en Brentwood, Los Ángeles. (Foto: realtor.com/AFP) - / - La sala principal de la residencia tiene salida directa al área de la piscina. (Foto: realtor. com) - / - La cocina tiene muebles de madera e incluye una barra de desayuno, una despensa y una bodega de vinos. (Foto: realtor.com) - / - Cuenta con 5 dormitorios y todos están decorados con una onda clásica y femenina. (Foto: realtor.com) - / - El dormitorio principal cuenta con un balcón, desde el que se puede ver la ciudad. La mansión cuenta con vistas de Los Angeles, el océano y el cañón. (Foto: realtor. com) - / - Además, la propiedad cuenta con una piscina al aire libre, rodeada de áreas verdes. (Foto: realtor. com) - / -