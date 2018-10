Conserva tu cocina limpia con estos sencillos tips

- / -

No acumules residuos: este es el lugar de la casa que más genera residuos orgánicos y no orgánicos. Ellos podrían ser un foco de contaminación si no les prestamos atención. Si utilizas un cubo de basura, es esencial purgarlo a diario y limpiarlo semanalmente, ya que las bacterias siguen quedando allí a pesar de deshacernos de los residuos. (Foto: Shutterstock)