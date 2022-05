El foro APEC, en su informe Developing Computational Thinking on AI and Big Data Era for Digital Society, publicado en marzo de 2021, consideró importante insertar la inteligencia artificial en la educación básica para la creación de la sociedad del futuro, así como eje integrador la Industria 4.0.

En ese contexto, la Universidad ESAN realizará la “Hackathon: Construye la inteligencia que ayudará al mundo”, dirigida a estudiantes del tercero al quinto de secundaria de colegios públicos y privados del Perú.

Marks Calderón, profesor de la carrera de Ingeniería de Tecnologías de Información y Sistemas de la Universidad ESAN, informó que la hackathon busca ser un propulsor de la inserción de inteligencia artificial en la educación básica para desatar cambios sociales.

Agregó que el evento tiene como objetivo entrenar a los estudiantes en inteligencia artificial para el desarrollo de aplicaciones inteligentes que busquen resolver los siguientes desafíos:

Salud. ¿Cómo podríamos ayudar a los médicos en el uso de aplicaciones inteligentes para mejorar el diagnóstico y/o tratamiento de pacientes de escasos recursos en el país?

Seguridad. ¿Cómo podríamos mejorar la seguridad ciudadana a través del desarrollo de aplicaciones y/o sistemas basados en inteligencia artificial?

Medio ambiente. ¿Cómo podríamos conservar el medio ambiente con aplicaciones y/o sistemas que emplean inteligencia artificial en su interacción?

Cabe precisar que, las aplicaciones inteligentes no se limitarán solo a software, sino también es posible el uso de hardware como Arduino y/o sensores relacionados en el desarrollo del proyecto.

Las inscripciones para la “Hackathon: Construye la inteligencia que ayudará al mundo” estarán abiertas hasta el 31 de mayo. Los colegios interesados en participar deberán inscribirse en la página web: https://hackathonia.esan.edu.pe/

Los requisitos para participar son: los equipos deberán estar conformados por dos a tres personas pertenecientes al mismo centro educativo y uno de ellos tiene que ser el tutor. Pudiéndose distribuir así: equipos de 3 alumnos de quinto, equipos de 3 alumnos de cuarto, equipos de 3 alumnos de tercero a quinto.

Cada equipo nombrará un tutor, que deberá ser un profesor, representante del centro educativo o apoderado. Asimismo cada grupo designará un representante, que será el responsable de todas las comunicaciones entre su equipo y los organizadores.

Además, se consignarán los datos de todos los integrantes de cada equipo y las autorizaciones de los apoderados para los participantes menores de edad, según los formatos establecidos en la página web del evento.

Marks Calderón, recomendó que los equipos sean multidisciplinarios y que entre sus miembros exista un balance de habilidades como programación, diseño gráfico y/o negocios.

Finalmente, se evaluará que cada propuesta cuente con un prototipo, una presentación en PPT y un video. El tiempo máximo del mismo es de 3 minutos, en el que expondrán su presentación y se demostrará el aplicativo desarrollado. Las presentaciones serán evaluadas considerando los siguientes criterios: originalidad, impacto, escalabilidad, defensa y prototipo.