Dale un toque fresco a tu casa con estampados florales

La naturaleza también puede estar presente en la decoración, a través de diseños florales sobrios o llamativos. Mónica Fernández, de Romantex, señala que al optar por un estampado floral, ya sea en textiles, accesorios o papel decorativo, es importante determinar la paleta que predominará en el espacio, y así no caer en excesos.



“Un print monocromático sintoniza con una estética neutra y minimalista, además añade movimiento, evitando que el área luzca plana. Los de tonos fríos (azul, turquesa, verde, violeta) refrescan las estancias, mientras que los cálidos (amarillo, naranja, rojo) generan una sensación acogedora. En cambio, los pasteles (celeste, rosado, lila) evocan serenidad y tranquilidad”, precisa Fernández.



Encontrarás motivos pequeños, tipo liberty, y otros de gran tamaño, de estilo moderno, clásico, inglés o minimalista. En ambientes amplios (más de 20 m2) se lucen mejor los diseños grandes y llenos de detalles. Instálalos en muebles o superficies grandes, como un sofá de tres cuerpos, las cortinas o un muro protagónico. En estancias reducidas, inclínate por patrones medianos o pequeños y disponlos en elementos menores, como cojines, pufs, butacas o sillas, para no sobrecargar.



Para lograr armonía, replica algunas de las tonalidades del estampado en accesorios (cuadros, adornos, tapices). La arquitecta Inés Sevilla agrega que es posible romper con lo tradicional al combinar patrones de diferentes formatos (grandes y pequeños), siempre que compartan alguno de sus matices o el color de fondo, para lograr una propuesta cohesiva. “Para que la mezcla no se vea recargada, debe haber una buena iluminación”, agrega Sevilla.



Distintas aplicaciones

En el comedor, integra una alfombra de diseño llamativo que demarque el área. “Para amarrar la propuesta, reproduce algunos de los tonos en el tapiz de las sillas, las cortinas, los individuales o en un cuadro. Opta por una mesa de vidrio para que el diseño se aprecie”, indica Fernández. Si del dormitorio se trata, lo mejor es mantener las sábanas en tonos claros y darle el protagonismo floral al edredón y los cojines.



Las flores en su estado natural también son una salida para complementar la decoración. Utiliza aquellas de tonos pastel en ambientes con look shabby chic, por ejemplo, las peonias, rosas u hortensias. Decora la sala, disponiendo las flores en jarrones como si formaran un buqué (al ras de la boca del florero o jarrón).