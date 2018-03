Decora tu hogar como un diseñador de interiores

Decorar como un profesional no es tarea fácil, conocer sobre materiales, funcionalidad y tendencias requiere tiempo. Te enseñamos tres consejos básicos para decorar tu hogar como un diseñador de interiores.



La decoración de nuestro hogar no es cualquier cosa, tener espacios armoniosos y con estilo es una meta que muchos tratamos de alcanzar. Combinar las piezas adecuadas no es sencillo, por esa razón, conseguir inspiración es fundamental.



(Foto: plasterlina.pl)

-Atención en la iluminación



La luz puede determinar fácilmente el ambiente o ánimo que deseas provocar en un espacio de tu casa. Generalmente, los espacios iluminados evocan creatividad, lucidez y claridad; por otro lado, los espacios tenues son más misteriosos y sensuales. Juega con la luz e integra elementos para romper esquemas.



En el mercado existen diferentes propuestas, dependiendo de tu estilo conseguirás un referente que seguir para decorar. Existen diversas marcas de diseño de interiores que pueden ayudarnos a crear ese ambiente hogareño que tanto deseamos.



(Foto: www.yodezeen.com)

-Piensa sobre balance



Si estás pensando en que todo se vea uniforme, mismos tonos y mismas texturas, estás equivocado. El balance es la fusión de diferentes objetos y estilos para que cobren un sentido, que se genere armonía. El asunto está en atreverse a combinar diversos elementos, conseguir el punto medio cuando juntas una mesa de madera de estilo rústico con una lámpara fina con estampados floreados.



-Comodidad en los espacios



Al crear un concepto de diseño de interiores, debes considerar tu propia comodidad. Si bien una mesa grande queda muy linda en la sala, quizá al agregar las sillas te das cuenta que te resta espacio. En el diseño, un factor determinante es la funcionalidad y la armonía. Si notas que algún mueble o adorno no aporta a estos principios, es preferible que no lo agregues.



Eme de Mujer / GDA/ El Comercio.