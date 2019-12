No solo se trata de leer libros. Muchas veces no le damos importancia a esa zona exclusiva para la lectura en casa, por razones como espacio, presupuesto o porque no sabemos cómo diseñarlo.

Existen diversos estilos que puedes tomar en cuenta para crear un rincón de lectura acogedor. La madera, el cemento y unos buenos cojines son los elementos que puedes utilizar.

En la galería que acompaña esta nota, compartimos algunos proyectos que sí supieron aprovechar los rincones para crear originales y singulares espacios que todo amante de los libros disfrutará.