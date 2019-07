10 libros que todo amante de la decoración debe leer | FOTOS

Páginas llenas de estilo, imprescindibles piezas de una biblioteca dedicada al diseño y la decoración. Descubre sus mezclas, buen gusto y curiosidades.

1. Decorating with style - Abigail Ahern

Olvidar la perfección sería la premisa de este libro. La autora, una reconocida diseñadora de interiores, es firme creyente de que la mejor decoración es la que tiene un alma propia, sin seguir modas. La publicación está llena de ideas de cómo mezclar elementos de distintas épocas sin salirse del presupuesto. www.abigailahern.com



2. Friends of Friends - Freunde Von Freunden

Desde una villa en las afueras de sao paulo hasta una casa barco en san francisco, en este libro se recopilan casas tan diversas como las carreras y estilos de vida de sus dueños. el foco está en contar historias auténticas sobre personas que han creado su propio y personal mundo en su propio hogar.

www.freundevonfreunden.com



3. India Hicks Island Style

Nacida en la realeza británica, India Hicks ha formado su propio imperio decorativo en Las Bahamas. Nos presenta su estilo relajado, muy cercano al de El Caribe, mezclado con la formalidad británica. Le da énfasis a los espacios más acogedores y personales de las casas: las terrazas, las cocinas familiares y los dormitorios. www.rizzolibookstore.com



4. The Furniture Bible

Primer libro de Christophe Pourny, quien aprendió en el taller de su padre el oficio de la restauración de muebles. en este texto nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre la proveniencia y la historia del mobiliario, además de diferentes técnicas de restauración y conservación explicadas incluso con fotos paso por paso. www.amazon.com



5. Ideat 100

Una recopilación maravillosa de las mejores fotos y los proyectos publicados por la revista “Ideat”, editados en un libro de formato grande, que celebra la publicación de su edición número 100. el libro contiene un mix muy colorido de espacios hechos por decoradores, artistas, arquitectos y gente con estilo singular, que han logrado espacios eclécticos. www.teneues.com



6. The Selby is in your place

Curioso por naturaleza, el fotógrafo de modas e interiores Todd Selby empezó fotografiando a personajes interesantes de todo tipo: artistas, bailarines, interioristas, actores, etc. en sus espacios personales, y las colgó en su blog. todo esto acompañado de cuestionarios respondidos por las personas retratadas y acuarelas hechas por el propio selby. www.amazon.com



7. Liaigre

En este libro, el reconocido decorador Christian Liaigre nos muestra 12 proyectos propios hechos alrededor del mundo, con el sello que lo caracteriza: la sobriedad. para liaigre, la decoración no debe ser un reflejo de modas y tendencias, sino de belleza, lujo sutil y atemporal. www.amazon.com



8. The Private WCortarorld of Yves Saint Laurent and Pierre Bergé

El talentosísimo diseñador de modas Yves Saint Laurent no plasmó su buen gusto solamente en la ropa, sino también lo hizo en las 8 casas que compartió con su compañero y socio de toda la vida Pierre Bergé. Vivieron rodeados de colecciones de arte y antigüedades, que reflejan el más impecable estilo francés. www.amazon.com



9. Jacques Grange Interiors

Es el primer libro de este diseñador de interiores quien ha trabajado con Yves Saint Laurent y Valentino, y que ha sido nombrado uno de los decoradores más influyentes por la revista “Time”. Aquí, nos muestra su trabajo, una combinación increíble de estilos que va del rococó a lo moderno pasando por influencias orientales y africanas. www.rizzoliusa.com



10. Le Cabinet de Curiosites

Concebido y curado por Thierry W. Despont, este libro nos muestra, en efecto, un gabinete de curiosidades, en el cual el escultor español Manolo Valdés y el espectacular pintor chileno hiperrealista Claudio Bravo combinan sus obras con las del mismo despont creando un mundo bizarro de arte y fantasía. www.assouline.com/lima