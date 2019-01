5 tips para empezar a incluir el Feng Shui en tu hogar

El Feng Shui no solo rescata lo mejor de la decoración de espacios, sino que también busca que la energía de estos ambientes fluya de manera equilibrada y se vea proyectada en la forma en cómo nos sentimos cuando estamos en nuestro hogar.



Atraer la prosperidad en cada ambiente y mantener un equilibrio constante, son algunos de los propósitos que este milenario método chino tiene como meta, inspirando a más de uno a aplicarlo en la decoración de sus hogares.

Si estás buscando iniciarte en el Feng Shui, pero aún no sabes por dónde empezar, ten en cuenta los siguientes consejos (tranquilo, son más que sencillos):

1. Despídete del desorden: sabemos que los horarios y tiempos reducidos suelen traer como consecuencia la acumulación de cosas, montañas de ropa, platos sin lavar y pisos empolvados. Sin embargo, será mejor que pienses dos veces antes de continuar en ese camino, pues según el Feng Shui este comportamiento hará que tu energía se estanque, y vaya disminuyendo. ¡Alerta!



2. Un espejo en el comedor: para el Feng Shui uno de los lugares que más representa la abundancia del hogar es el comedor. Por ello, invita a las personas a posicionar un espejo en este ambiente, reflejando la mesa. Así, conseguirán impulsar la fuerza de la abundancia.



3. Los muebles no deben obstruir: la forma en la que coloques los muebles en cualquier parte de tu hogar debe permiten que fluya la energía con naturalidad. No recargues demasiado cada habitación, y más bien deja un espacio prudente entre cada pieza.



4. En el baño, las puertas van cerradas: mantener las puertas de los baños cerradas y la taza del water tapada también es un consejo del Feng Shui, pues este es un sitio donde se da salida a lo que nuestro cuerpo no necesita. Aplicando este tip, evita que la energía negativa se irradie en tu casa.



5. Sin espejos en el dormitorio: si, sabemos que probablemente tengas más de uno, sin embargo, el Feng Shui recomienda no colocarlos nunca reflejando la cama, pues invitaría a que terceras personas se 'metan' en tu relación. Se precavido.