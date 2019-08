Bruce Willis reduce el precio de su casa de campo para poder venderla | FOTOS

Bruce Willis está decidido a dejar la costa este de Estados Unidos. “Estamos muy lejos de nuestra familia de California, por lo que hemos decidido regresar a la costa oeste y establecer nuestro hogar allí”, ha comentado el actor. Por ello, acaba de poner en venta su casa de campo en Bedford Corners, Nueva York.

La propiedad de Bruce Willis tiene un valor de US$ 7.5 millones, pero su precio era de US$ 13 millones. Según reportan los medios estadounidenses, el actor compró esta finca en 2014 por US$ 9 millones.

Los ambientes interiores de la casa de campo destacan por su estilo rústico y moderno. Las áreas de entretenimiento incluyen un gran salón con chimenea, un comedor formal y una torre de observación con vistas a los alrededores.

Recorre la galería de la nota y conoce más detalles de esta propiedad de Bruce Willis.