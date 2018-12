Casa de playa: renueva tus ambientes con estos tips

Una casa de playa es el lugar ideal para disfrutar del verano y liberarte del estrés. Por esa razón su decoración debería proyectar una sensación de tranquilidad y limpieza. ¿Cómo lograrlo?

Aquí te compartimos unos tips al momento de decorar tu casa de playa, desde una buena iluminación hasta los colores que debes usar. Recuerda que la decoración debe ser simple y sencilla.

1.-Estilo

Debe ser fresco, luminoso y ligero. No recargues la decoración con muchos elementos.

2.-Colores

Usa tonos claros y neutros como el blanco, crema, azul marino, celeste y turquesa. Los colores claros no solo deberán estar presentes en las paredes, también se puede optar por utilizar colores claros en el mobiliario de cada estancia.

El color blanco es el perfecto para la casa de playa porque no solo amplía los espacios, sino que los hace más relajantes y frescos.



3.-Paredes

Utiliza pintura al óleo satinado por su resistencia a la humedad, en tonos blancos o neutros. Si buscas realzar el espacio, cubre la pared de la sala con un papel decorativo con un diseño que lleve colores marinos.

4.-Sala

Evita los muebles con aplicaciones de fierro. Usa sofás hechos con bases de cemento, complementados con sillones de ratán natural. En cuanto al tapiz, el más idóneo es la lona acrílica, porque es impermeable y soporta la intemperie.

Los cuadros en la pared deberán tener motivos relacionado con el entorno en el que están. En este caso, podrán hacer referencia al mar o a la playa.



5.-Comedor

Se recomiendan sillas de fibra de vidrio y mesas con tablero de cristal templado o de piedra natural. Otra opción son los muebles de fibras naturales, como ratán y mimbre.

Cubre el piso con porcelanato tipo madera, porque no requiere mantenimiento.

6.-Textiles

En cuanto a los tejidos, opta por telas que no den calor. Los más recomendables son las de algodón.



7.-Baño

Puedes optar por detalles marinos como conchas o piedras.

8.-Techo

Si vas a colocar un techo en la terraza, opta por los 'sol y sombra' hechos con madera o aluminio.

9.-Plantas

Dale un toque fresco a tus interiores decorando con plantas. De esta manera lograrás conectar con el exterior.