Charlie Sheen reduce el precio de su mansión en California | FOTOS

A inicios del año pasado, Charlie Sheen puso en venta su mansión de Beverly Hills, en California. Según la prensa estadounidense, dicha propiedad era famosa por las desenfrenadas fiestas que el actor organizaba allí hace un tiempo atrás.

Sin embargo, el actor no ha podido concretar la transacción. Por ese motivo, redujo su precio en US$ 1.5 millones. En estos momentos, cualquier persona que quiera comprar la mansión deberá desembolsar US$ 8.5 millones.

La propiedad proyecta un estilo rústico, con toques modernos, y posee siete baños, siete habitaciones, una sala de cine, gimnasio, bar y una impresionante piscina al aire libre. Digno de toda una celebridad.

En la galería que acompaña la nota, conoce más detalles de la mansión de Charlie Sheen. ¿Te gustaría vivir en ella?