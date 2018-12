Cinco ideas para decorar tus ventanas esta Navidad

Ningún rincón de la casa se salva de la decoración de Navidad. Todos los ambientes deben lucir geniales para recibir a los invitados que llegarán para compartir la cena de Nochebuena o de visita durante los días previos o posteriores a la fecha. Y en este caso, tus ventanas no son la excepción.

Lo primero que tienes que cuidar a la hora de adornar tus ventanas, es no romper con la decoración del ambiente, este tiene que ir acorde con el estilo que has configurado. Lo segundo que debes saber es que en ningún caso debes recargarla de objetos, pues la idea es que los adornos no obstaculicen la mirada.

Lo más apropiado será usar adornos colgantes, estos los puedes conseguir en una tienda de decoración, recolectarlos por tu cuenta en un parque (hojas secas, piñas de árbol), o hacerlos en casa con material reciclado. Si vas a colgar luces, trata de hacerlo de forma sutil.

Recorre la galería que acompaña la nota y descubre cinco ideas originales de decorar tus ventanas esta Navidad.