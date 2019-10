El armario es uno de los muebles que más se desordena. A diario intercambiamos prendas y solemos desacomodar todo en un segundo, sea buscando un polo o el saco que estaba al fondo del clóset.

Es por ello que la web especializada Hola Decoración nos brinda simples consejos basados en el orden, de modo que evitamos que reine el caos en nuestros apreciados armarios.

Situar bien las cosas. Uno de los grandes problemas es que no colocamos las cosas en su lugar. Para eso, es vital que todo vaya unido. Por ejemplo, si gustas verte en el espejo luciendo diversas prendas, lo recomendable es que espejo y ropa no estén alejados. Del mismo modo, las camisas o blusas deben estar en un punto, zapatos en otro y pantalones en un diferente apartado.

Iluminación. Las luz te ayudará a que no confundas el color de las prendas. ¿Acaso no te ha pasado que te pusiste una prenda de determinado color y luego, en la calle, viste que era de otro tono? No todos quieren estropear su look, por ello elije luces lineales que no te generen sombras y te permitan ver todo lo que tienes.

Separa áreas. Tal como mencionamos párrafos más arriba, es importante que clasifiques tu ropa y ordenes tu armario. Del mismo modo, opta por las divisiones horizontales, ya que son más eficaces para maximizar el espacio.

Muebles de ayuda. A veces no todo ingresa en un solo clóset, menos mal ahora existen muebles que te permiten organizarte mejor. Puedes utilizar un zapatero de madera, o islas para colocar ropa doblada y más. Estas te permitirán también colocar accesorios.