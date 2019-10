¿Amas viajar? Si es así, demuéstralo con la decoración de tus espacios en casa. Toma nota de los consejos que compartimos.

► Cuatro tendencias en decoración de salas que darán la hora esta primavera

Con mapas. Conseguir mapas no es difícil y te darán un gran número de opciones para decorar dándole un aspecto interesante a la habitación. Puedes ponerle tu sello personal colocando chinches en las partes donde has estado o en los lugares a los que quieres ir. Puedes enmarcarlos y colgarlos en las paredes o incluirlos en mesas, taburetes, etc.

Con nombres de calles. En algunas ciudades se venden como recuerdos letreros que imitan los que se encuentran en las esquinas con los nombres de las estaciones de metro, calles etc. Puedes conseguir varios de ellos e iniciar tu colección, además se verán muy bien en tus habitaciones.

Con fotos de tus viajes. Esta es la mejor forma de recordar tu paso por el mundo. Usa paisajes divertidos o que te inspiren y juega con los colores. Puedes elegir fotos llenas de vida o a blanco y negro para crear un ambiente más elegante.

Con banderas. No es necesario que te lo tomes tan literal y cuelgues una bandera en medio de tu sala (aunque si te gusta la opción, adelante). Ahora las banderas pueden estar presentes en fundas de cojines, móviles, velas, entre otros.

Con souvenirs. Cuando viajes, sal en busca de objetos que puedas colocar en tus paredes o mesas de tu casa. Máscaras tradicionales, alguna pintura, artesanías, bandejas pequeñas, floreros, todo vale. Al comprar, hasta una idea del lugar donde vas a ponerlo.

Con maletas. Decorar con maletas vintage no solo está de moda sino que también reflejará tu amor por los viajes. Puedes convertirlas en muchas cosas: mesas de centro o de noche, apilarlas y usarlas como adorno, etc.

Con globos terráqueos. Lleva el mundo a la sala de tu casa decorando con globos terráqueos. Hay muchos modelos para escoger pero los antiguos son los que más llamarán la atención.