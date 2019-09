Consejos para decorar tu casa como en "Sex and the City"| FOTOS El decorador de interiores de la película basada en la serie de TV comparte algunos consejos para que tu casa luzca como el set "Sex and the City".

El diseñador de la puesta en escena de la película basada en la serie, Jeremy Conway, brinda algunos consejos para quienes quieran lograr que sus espacios luzcan como en el programa. Conway aconseja utilizar matices personalizados de pintura para darle un tono brillante a las paredes de nuestro espacio. Para contrastar con las paredes de color azul, Conway sugiere que utilicemos elementos claros y sobrios, como cortinas ondulantes, lámparas de mesa de cerámica, sillas laterales y piezas de moda. El diseñador considera que los muebles deben tener estampados y tapices con texturas e imágenes, pero no muy llamativos para que no sean el centro focal del espacio. El toque femenino lo da el mobiliario diseñado específicamente para ellas. Tal como este joyero de 5 gabinetes con espejo, valorizado en la espectacular cifra de US$ 3.200.