Todos ansiamos llegar a casa después de un largo y agotador día de trabajo, relajarnos solos, con nuestra familia o con amigos. Sin embargo, el bienestar que podamos sentir dependerá mucho de todo aquello que se encuentre en cada uno de nuestros espacios. Aquí algunos puntos a considerar para lograrlo.

1. El orden. Un espacio caótico también repercute en tu estado mental. Ordena siempre y no solo esos ambientes sociales sino también en tu dormitorio. No conserves piezas rotas que nunca vas a reparar y deshazte de todo aquello que te hace bulto y no necesitas ni quieres. Recuerda que se acerca el nuevo año, es un buen momento para empezar de cero.

2. La iluminación. Potencia toda la luz que tengas, natural o artificial. La luz te dará alegría, ilumina algunos rincones de tu casa y dale personalidad a tu espacio jugando con diversos tipos de iluminación.

3. La distribución. Ponte a pensar si tus muebles están colocados de una manera funcional. Esto quiere decir que puedes caminar sin obstáculos y cómodamente entre los sofás, mesas y lámparas de pie.

4. Los colores. Como ya sabes, los tonos claros te traerán calma y paz mientras que los colores fuertes te dan alegría. Te recomendamos tener tonos neutros en paredes o mobiliario y añadirle colores fuertes a los accesorios como cojines o alfombras.

5. Las plantas. La naturaleza en casa siempre será importante. Si no tienes un jardín, opta por pequeñas macetas con plantas y nunca dejes de tener flores, pues sus colores nos alegran la vida y además limpian nuestro aire.