El ex cantante de The Police, Sting, posee una encantadora casa de playa, ubicada en Malibú, California. Hace un tiempo, la propiedad de siete dormitorios y diez baños estuvo en alquiler por US$ 200 mil.

La casa de Sting cuenta con 515m2y fue construida en 1927. Además de una decoración rústica, sus ambientes sobresalen por sus excelentes vistas al Océano Pacifico. Una acogedora terraza, un jardín privado con piscina y un gimnasio totalmente equipado son solo algunos de los atractivos de la casa.

Según detalla el portal de arquitectura, la casa de Sting se trata de una de las viviendas más grandes disponibles para un contrato de alquiler en la zona de Malibú. Los elementos que predominan en la casa son las vigas de madera y pisos de terracota.

