Descubre el efecto de los colores en los espacios de trabajo | FOTOS

El color puede impactar de manera positiva o negativa en un entorno. A esa conclusión han llegado una serie de estudios sobre el tema, donde los espacios de trabajo no son la excepción.

► Sigue estos consejos para crear una oficina en casa

“Para satisfacer la necesidad de conexión con la naturaleza dentro del espacio de trabajo, no solo se necesita luz natural, vistas al exterior, plantas y elementos naturales, sino que la elección de los colores también es un factor fundamental”, sostiene la investigación Human Spaces: “The GlobaI Impact of Biophilic Design in the Workplace”.

La incorporación de acentos de color verde, azul y amarillo produce efectos beneficiosos sobre la creatividad de los empleados. Asimismo, las oficinas grises están asociadas con niveles bajos de creatividad.

¿Quieres conocer los efectos de otros colores? Solo recorre la galería de la nota.