"Game of Thrones": conoce la casa de Emilia Clarke en California La actriz Emilia Clarke, una de las protagonistas de “Game of Thrones”, adquirió esta casa de California en el 2016 por US$ 4.64 millones.

- / - La casa de Emilia Clarke fue construida en el 2009. Su decoración se basa en tonos claros.(Foto: AFP/ The MLS) - / - La residencia de la actriz británica cuenta con 260 metros cuadrados y tuvo un costo de US$ 4.64 millones. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / - La casa fue construida en el 2009. Sus ambientes interiores proyectan un estilo moderno y está compuestos de distintos revestimientos. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / - La cocina es de concepto abierto. Las flores y un enorme estante ubicado frente al espacio, añaden color al ambiente. La isla de granito aporta sofisticación. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / - En esta zona de estar se aprecia el estilo ecléctico. Se decidió jugar con un mueble moderno, una alfombra colorida y una mesa antigua. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / - Desde el dormitorio se tiene una vista inmejorable del lugar. En la decoración predominan los tonos claros. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / - El baño principal es amplio y cuenta con duchas separadas. Los pisos son de cerámica y se incluyeron acabados de madera. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / - Ubicada en la playa de Venice, en California, el diseño de la piscina destaca por sus encimeras de piedra y mármol. Este ambiente tiene una entrada y salida directa a una de las salas de estar de la casa. (Foto: Luke Gibson/ bulldogrealtors.com) - / -