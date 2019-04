"Game of Thrones": recorre la casa de estilo boho chic de Lena Headey Lejos del universo de "Game of Thrones", la actriz Lena Headey puso en venta su casa de California por US$ 2 millones.

- / - Lena Headey, actriz de Game of Thrones, adquirió esta propiedad en el 2014 y, tras remodelarla, la puso en venta por casi US$ 2 millones. (Foto: themls.com) - / - Esta casa tiene 3 mil m2 y destaca por su estilo boho chic, ya que combina elementos vintage dentro de un ambiente moderno. Se ubica en la ciudad de California. (Foto: themls.com) - / - El color blanco sobresale en las paredes y los muebles de cocina. La barra delimita la cocina de la sala, donde también destacan cuadros, cojines y sillas en tonos azules. (Foto: themls.com) - / - Esta casa cuenta con un piscina en cuyo alrededor se han colocado luces colgantes que le dan una bohemia. En este lugar también se acondicionó una terraza que tiene como marco la naturaleza exterior. (Foto: themls.com) - / - El blanco se extiende por todos los ambientes de la casa. Aquí destaca una lámpara de estilo sputnik, una alfombra con tramas geométricas, composiciones de cuadros y una chimenea que hace más acogedor el lugar. (Foto: themls.com) - / - En el comedor de madera se colocó un banco para darle movimiento al espacio. Además, se colocaron plantas para darle una onda más naturalista. (Foto: themls.com) - / -