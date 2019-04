Instagram: 7 cuentas que debes seguir si adoras la decoración | FOTOS

View this post on Instagram

🌈Antes y después!🌈 Ayer Juli de @decopordosmangos publicó un video que hicimos juntas en el que le pedí ayuda para darle una vuelta de rosca a esta pared de mi casa que odiaba, no lograba decorar, me era difícil saber que hacer con ella, puesto que tiene muchos nichos, es muy profunda, es asimétrica y no se que más. Lo que me pasaba es que me parecía TAN complicada, que atinaba a taparla, a llenarla de cosas y entonces se me terminaba viniendo encima. . . Juli muy copada me dio unos tips que aplique al pie de la letra y ahora pase del odio al amor con esta pared! Sin gastar un euro logré un resultado que me tiene feliz! Si quieren ver el video, pasen por la cuenta de Juli! . . #lacasademechi