La mansión de “Keep up with the Kardashians” tiene nuevo dueño Luego de 11 años en el mercado, la mansión del famoso programa de televisión fue vendida por US$ 5.25 millones.

- / - Esta mansión, ubicada en Los Ángeles, fue el escenario del programa “Keep up with the Kardashians”. (Foto: Studio City) - / - Los ambientes de esta mansión proyectan elegancia con toques rústicos. Su precio fue de US$ 5.25 millones. (Foto: Studio City) - / - Los ambientes sociales se conectan con la naturaleza exterior. Esta impresionante araña destaca en el comedor. (Foto: Studio City) - / - La cocina cuenta con una amplia isla central. Los tonos ocres se apoderan de los ambientes, generando calidez. (Foto: Studio City) - / - La mansión posee 7.843 pies cuadrados. Cuenta con un total de seis habitaciones. (Foto: Studio City) - / - En la terraza destaca la combinación de revestimientos. Se aprecia ladrillo, cerámica y madera. (Foto: Studio City) - / - También se acondicionó una piscina con terraza para los momentos de relajo. (Foto: Studio City) - / -