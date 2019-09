Meryl Streep pone en venta su lujoso penthouse en Nueva York | FOTOS

Meryl Streep acaba de presentar la película ‘Let Them All Talk’, de Steven Soderbergh, en el Festival de Venecia. Pero la actriz, además, parece tener tiempo para los negocios: ha puesto en venta su penthouse de Tribeca, en Nueva York, por US$ 18.3 millones.

El diseño de la propiedad es de lujo: cuenta desde una cocina de diseño italiano con electrodomésticos de última generación hasta espacios abiertos de estar y comedor, con pisos de madera noble y ventanas de piso a techo que ofrecen impresionantes vistas de la ciudad.

Además, hay cuatro habitaciones, tres de las cuales están diseñadas para huéspedes, cinco baños, una sala multimedia y un amplio estudio con elegantes estanterías.

¿Quieres conocer más detalle del departamento de Meryl Streep? Solo recorre la galería de la nota.