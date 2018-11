Estos son los colores que estarán en tendencia este 2019

No hay mejor momento que el fin de año para transformar la decoración de tu hogar: nuevo año, nueva casa. Y para lograrlo, el primer paso que debes dar es cambiar el color de los ambientes. ¿Ya sabes qué tono elegir?

El color de una casa no es una elección sencilla: no solo está íntimamente relacionado a la personalidad del dueño- sus gustos y deseos- sino también a la vibra que emanará el ambiente. Si eliges colores fríos, como el blanco o celeste, el espacio no será muy acogedor, mientras que tonos cálidos- como el rojo o amarillo- tendrán el efecto contrario. Por eso, es necesario escoger el tono ideal según el ambiente que busques pintar o decorar: tu dormitorio, la sala, cocina, terraza, etc.

Para darte un mano en la tarea, en la galería que acompaña esta nota te contamos los colores que estarán en tendencia este 2019 y cómo puedes implementarlos en tus propios ambientes.