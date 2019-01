Tips para reorganizar tu escritorio (y aumentar tu motivación)

Si nos ponemos a pensar en uno de los lugares donde pasamos más tiempo durante el día, probablemente la respuesta sea 'sentados frente a un escritorio', y aunque no es muy motivador oírlo, en muchos casos se trata de una realidad.

Sin embargo, existen factores que pueden hacer de este lugar un espacio más motivador, en el que te sientas cómodo para desempeñar tus labores sin caer en el estrés y la ansiedad. ¿Parece complicado no? Tranquilo, es más que sencillo, y casi todo tiene que ver con la decoración.

▷ Las claves para armar un escritorio dentro del dormitorio



▷ Estos son los beneficios de poner una planta en tu escritorio

Anímate a reinventar tu escritorio con estos tips, y te verás más motivado a la hora de ir a trabajar. ¡Manos a la obra!

1. Depura: antes de empezar con cualquier cambio, elimina de tu escritorio aquello que no utilices, empaca los libros viejos y bota los lapiceros que ya no tienen tinta. Tener un espacio de trabajo cómodo, también implica que sea espacioso.



2. Ilumina: lo más importante en un área de trabajo es la iluminación. Para motivarte aún más, elige una lámpara que tenga tu estilo, y opta por un bombillo de luz tenue, que te de calma y relajación. Existen bombillos especiales que permiten regular su cantidad de luz, según como la necesites.



3. Cuadernos vacíos: de seguro tienes más de uno coleccionado en algún rincón de tu escritorio. Si pensabas en botarlos, será mejor que lo reconsideres. Tener un libro en blanco a la mano te ayudará en esos días de desmotivación, permitiéndote elegir nuevos trazos e ideas. Elige unos con diseños que te animen e inspiren.



4. Una taza: es un básico de cualquier escritorio, ya que pasamos mucho tiempo sentados y es la forma más fácil de mantenernos hidratados durante el día. Además, tener una taza con personalidad, añadirá actitud a la decoración de tu escritorio.



5. Aromas sutiles: si tienes un espacio personal, aprovecha empleando aceites naturales, velas o inciensos, que inviten a la relajación. Si estás en un espacio compartido, existen aerosoles con notas relajantes y esencias calmantes que te ayudarán con el estrés del día a día.



6. Ficheros: para no caer en el desorden común, opta por el uso de ficheros organizadores. Serán la forma perfecta de mantener tu escritorio ordenado y limpio, además de que en la actualidad la mayoría viene en presentaciones originales y muy de moda.



7. Engríete: las manos son la parte del cuerpo que más usamos durante del día, al escribir o teclear en nuestro escritorio. No los descuides, y toma un tiempo para ponerlas en relajación. Puedes incluir una crema de manos que las hidrate.



8. Snacks: como dice el dicho, mente sana en cuerpo sano, y por ello que no debes descuidar tu alimentación sumergiéndote en tus labores de escritorio. Cuida tu cuerpo e incluye un área en la que tengas snacks saludables, y evita almorzar frente a la pantalla del computador. Solo aumentarás tus niveles de ansiedad.