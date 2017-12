Decoración: descubre cuáles son los tonos del verano

Los días cálidos hacen propicios añadir un toque de color a las estancias. La interiorista Diana Reátegui señala que, de acuerdo con el Pantone Color Institute, 12 tonos marcarán la pauta en verano. Estos se caracterizan por ser expresivos, alegres y luminosos. Entre estos figuran: meadowlark (amarillo brillante); cherry tomato, que es un rojo fuerte; arcadia (verde agua); ultravioleta; spring crocus (fucsia), lime punch (amarillo verdoso fuerte).



En estancias reducidas, al rededor de 10 m2, aplícalos en la pared principal y mantén el resto de los muros en color blanco para no saturar. Si el ambiente es amplio (40 m2), es posible combinar hasta cuatro tonos. Por ejemplo: paredes blancas, una butaca de tono cherry tomato y un sofá principal amarillo brillante. Al otorgar un look informal, esta mezcla se luce mejor en una sala de estar.



Más alternativas

Una combinación que no tiene pierde es la que exhibe el estilo mediterráneo. En esa tendencia predominan los muros blancos y toques azul, turquesa, verde oliva o aguamarina, en el mobiliario y los accesorios, precisa la arquitecta Gisela Vicente.

La arquitecta Melissa Fernández indica que otro color que marcará la pauta es el azul ultramar. En el dormitorio puede estar presente en la cabecera para no perturbar el descanso, acompañada de veladores blancos y ropa de cama gris plata para equilibrar.