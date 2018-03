Dormitorio antiestrés: seis claves que debes seguir

Tras un largo día de trabajo, lo primero que quieres hacer es llegar a tu dormitorio y echarte a descansar un rato. Sin embargo, encontrar un cuarto oscuro o desordenado, no te dejará encontrar esa tranquilidad que buscas. Sigue estos consejos para poder decorar una habitación antiestrés:



1. Elige colores neutros. Es ideal que las paredes de tu dormitorio tengan colores claros, pues esos son aliados al momento de conciliar el sueño. El blanco, beige y el gris proporcionan menos estimulación y le dan a tu cuarto una sensación de paz.



2. No la llenes de adornos. Está bien que te gusten algunos cuadros o pequeños adornos, pero no te excedas en ponerlos en cada rincón de tu dormitorio. Tu vista se cansará al ver tantas cosas.

(Foto: plasterlina.pl)

3. Guarda tu ropa. Así llegues cansada y no tengas ganas de hacer nada, date un tiempo para colgar la ropa en su lugar y no dejarla amontonada en una silla. Cargará mucho el ambiente y te estresará.



4. Ventílala constantemente. Si no quieres que tu dormitorio almacene olores desagradables o se siente muy cargado, trata de abrir las ventanas para que corre el viento cuando no estés dentro de él.



5. Guarda tus cosas en cajones. Si cuentas con una mesa de noche, evita poner libros, billetera, celular, cargador, cartera, etc. Trata de guardar la mayoría de tus cosas en un cajón para que no se vea todo amontonado.



6. Olvida tus dispositivos electrónicos. Si bien no es un tema de decoración, si quieres no estar estresado en tu habitación, guarda tu celular y apaga el televisor antes de dormir. El cuerpo necesita la mayor cantidad de paz posible dentro del cuarto.