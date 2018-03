Gaseosa de cola: 7 usos que puedes darle para limpiar

- / -

¿Tus ventanas está sucias y no tienes limpiador? No te preocupes. Corre a la bodega más cercana y compra una botella de gaseosa de cola. Los ácidos cítricos de su composición son capaces de remover residuos no pegajosos de las ventanas y puertas de vidrio. Luego enjuaga con bastante agua. (Foto: Shutterstock)