Cuando tenemos visita, todos queremos que se sientan bienvenidos. Los atendemos, pasamos tiempo con ellos e intentamos hacer que se sienten como en su propia casa.

Si tenemos un cuarto de invitados, nos esforzamos por hacerlo ver presentable para nuestros visitantes con una decoración simple porque no sabemos qué persona se quedará ahí. El estilo shabby chic es ideal para este tipo de habitación, pues puede variarse a un estilo no muy recargado pero los muebles no pierden su elegancia antigua.

Pero hay pequeños detalles que pueden ayudarte a hacer de este espacio uno de los más acogedores de tu casa. En la galería que acompaña la nota, descubre algunas cosas que puedes dejar en la habitación para sorprender a tus huéspedes.