Este hotel te transportará al futuro con su original diseño

No estamos hablando de la locación de una película de ciencia ficción. Se trata del próximo proyecto de la firma de arquitectos WSP, un hotel con aspecto futurista que llevará el nombre de 'Tetra' y estará compuesto por enormes rombos que parecen balancearse en una base de punto cónico.

Aunque aún es solo un proyecto, se espera que el Tetra Hotel vea la luz en al menos un par de años. Por el momento, se sabe que para fines del 2018 se sabrá su locación, luego que el estudio de arquitectura WSP termine de estudiar sus opciones, entre las que destacan destinos como Noruega, Andorra, Portugal y Hungría.

WSP Architects ya ha trabajo en otros proyectos de gran magnitud, como el rascacielos 'The Shard' en Londres, por lo que no cabe duda que el Tetra Hotel dejará a todos con la boca abierta. Además, este proyecto nace con la premisa de poder fabricarse 'in situ' con materiales locales, facilitando la construcción en lugares con difícil acceso, lo que también lo hace interesante.

Explora más sobre lo que será el Tetra Hotel en el galería que acompaña esta nota, y asómbrate con este proyecto de arquitectura vanguardista digno de una película de ficción.