Cómo alquilar tu casa o departamento a turistas (sin estar presente)

Los usuarios en la actualidad optan por desestimar la oferta hotelera frente al alquiler temporal de viviendas. Esta preferencia involucra aspectos como un precio más ventajoso, además de ser un medio para conocer personas e intercambiar experiencias, sobre todo, si se trata de visitas a otros países con culturas diferentes.

Arrendar un inmueble requiere diversas consideraciones como: entregar las llaves a los usuarios, recogerlas, revisar el estado de la casa, entre otros. “A la mayoría de las personas esto les genera un problema, por ello, no optan por alquilar y dejan de ganar dinero”, precisó Augusto Abarca, cofundador de We Host.

Por ello, el ejecutivo nos brinda cinco consejos que debemos tomar en cuenta para alquilar un inmueble de forma temporal para viajeros y ganar dinero sin la necesidad de estar presentes:

1. Tener una propiedad con condiciones apropiadas para recibir inquilinos. Para esto se requiere ambientes como habitaciones, sala, comedor, baños, cocina, patio, etc. Los servicios como agua, luz e internet deben funcionar a la perfección y, como plus, se le puede dejar a los visitantes tarjetas del Metropolitano o tren eléctrico y alimentos en la nevera.

2. Encuentra una entidad confiable que administre tu inmueble. Si no tienes tiempo o vives fuera de la ciudad, lo mejor es encargar tu casa a una empresa como We Host, que se encargará de las tareas que implica alquilar tu inmueble mientras tú no estás, como gestionar tu anuncio online para captar reservas, coordinar con los inquilinos todo lo relacionado a su llegada, la entrega de llaves, etc.



3. Cuenta con un seguro para tu vivienda. Con el fin de evitar contratiempos o accidentes que dañen tu inmueble, es mejor contar con seguros que cubran estas emergencias así no tendrás que lidiar con inquilinos. We Host también considera dentro de sus servicios atender situaciones como esta. Plataformas como Airbnb, por ejemplo, otorga un Seguro de Protección al Anfitrión.

4. Ten en cuenta la variación por temporadas. Si gestionas de manera correcta tu propiedad, podrás mantenerla ocupada al 80% en el año. Sin embargo, es importante tener en cuenta las temporadas -altas y bajas- del año a efectos de mantener dicha ocupación los 12 meses del año. La baja es en mayo, junio, septiembre; media en octubre, noviembre, enero, febrero y marzo; y alta en julio, agosto y diciembre.