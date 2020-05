Entre las investigaciones que se vienen realizando en diferentes países para conocer mejor el comportamiento del nuevo coronavirus, hay uno en particular que determinó el tiempo que se mantiene activo el virus en diferentes materiales. Los hallazgos fueron publicados en The New England Journal of Medicine y está avalado por científicos de la Universidad de Princeton y la Universidad de California (UCLA), así como por especialistas del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

Para la investigación se utilizaron cuatro materiales: acero, plástico, cobre y cartón. Los resultados arrojaron que el coronavirus duró en el cobre 4 horas, en el cartón 24 horas, mientras que en el plástico y el aceró hasta 72 horas. Así, se comprobaron las propiedades antisépticas y antibacteriales del cobre, que ha sido utilizado desde tiempos remotos en medicina.

¿Qué hace el cobre con el coronavirus? Aarón Cortés, coordinador de investigación del Departamento de Traumatología del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, lo explica de la siguiente manera: "Todos los virus tienen en su membrana exterior glicoproteínas que es como una burbuja de grasa. Al estar en contacto con el cobre, lo que hace es desintegrar esa burbuja, entonces lo que hace el cobre es romper el virus en sí y por lo tanto lo inactiva”.

Países como Chile y Japón están impulsando la elaboración de material de protección para médicos utilizando nanopartículas de cobre. De esta forma, mascarillas y cuellos hechos con esta tecnología van liberando de forma progresiva los principios activos del metal. Además, pueden ser lavables y reutilizables. Al respecto, una publicación de CNN Chile informó acerca de la fabricación de este material médico por dos empresas del país del sur, Copptech y Caffarena.

Mascarilla de cobre presentada por la Universidad de Gunma en Japón

Cobre en casa

De igual forma, es posible implementar en casa este material que es de uso común en grifería, manillas de puertas, muebles y adornos. Pero al igual que en medicina, en el hogar también la tecnología está brindado soluciones con micropartículas de este metal.

Es el caso de tableros melaminizados con cobre, que eliminan hasta un 99% de las bacterias, virus, hongos y moho. En Perú, este tipo de material lo ofrece la empresa Arauco, a través de su melamina Vesto, desarrollado en 2013 junto a Codelco y Copper Andino.

El cobre es aplicado durante el proceso de impregnación del papel que va en la superficie antes de que este sea prensado al tablero y permite que la protección se mantenga a lo largo de toda la vida útil del producto. Este puede ser usado en la elaboración de muebles para el hogar u oficina, incluso como revestimiento, por lo que es un material versátil, seguro y no tóxico.

Materiales como estos, así como otros productos para construcción, diseño y decoración se presentarán Expodeco 2020.

