Los zapatos son uno de los accesorios favoritos de las mujeres y por los que a veces invertimos más dinero. Si embargo, a veces acumulamos varios calzados y no asignamos un espacio que permitan que estén en orden y bien guardados. Si es tu caso, presta atención a los consejos que nos brinda el portal “El Mueble”.

1. Recopila todos los zapatos que tienes en casa, los tuyos, de los niños, los de invierno, los de verano. Separa los que ya no te has puesto en el último año, si ya no te gustan, tíralos o dónalos.

2. Una vez que tienes los zapatos seleccionados, cuéntalos para que calcules la cantidad de estantes que necesitarás.

3. Otra opción es hacer un mueble solo para tus zapatos, pero recuerda que debe tener espacios diferentes porque unos botines no ocupan el mismo espacio que unas sandalias.

4. Si viste que tus zapatos rebasan los estantes que tenías, puedes probar apilándolos en cajas de tela, o colgar estantes de tela en el armario.

VIDEO RECOMENDADO

La importancia del lavado de frutas y verduras

La importancia del lavado de las frutas y verduras