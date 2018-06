Inspiración y claves para decorar salas pequeñas

Una sala de dimensiones reducidas no tiene por qué dejar de ser funcional y acogedora. La clave consiste en elegir muebles que no atiborren el espacio, además de una óptima distribución de los elementos, para no afectar la circulación.

Los muebles multifuncionales juegan un papel importante en este tipo de salas, porque ofrecen espacio para el almacenaje y se transforman en una nueva propuesta al extenderlos o plegarlos. Además, conviene decorar con lámparas de pie con estructura de metal delgado, para no crear peso visual.

¿Quieres renovar tu sala pequeña? En la galería que acompaña esta nota, compartimos una serie de tips para que pongas en práctica.