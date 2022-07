El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio por iniciado el invierno en nuestro país el pasado 21 de junio, advirtiendo climas aún más fríos debido al fenómeno de La Niña. Esto conlleva, además, al inicio de la famosa “etapa de resfríos”: una temporada en que los cambios bruscos de clima hacen que miles de peruanos sufra de resfríos o gripe.

TE PUEDE INTERESAR Pautas para elegir el cepillo adecuado y cómo cuidarlo

“El inicio del invierno trae consigo una serie de enfermedades que, aunque para muchos suenen rutinarias, son importantes prevenir y evitar, pues si no son bien controladas pueden ocasionar daños en la salud de las personas. Por ello, vacunas como influenza y neumococo cumplen roles muy importantes durante la temporada de frío”, señaló Mónica Ramírez, jefe de Programas Preventivos de Sanitas Perú.

Estas vacunas, indica la especialista, están diseñadas para generar una respuesta inmunológica que protegerá a la persona de exposiciones futuras a la enfermedad. Así, estas funcionan para inducir al sistema inmunológico contra “ataques” futuros de una enfermedad en particular.

¿Vacunar a menores contra la influenza y la COVID-19 es peligroso?

Ramírez aclaró que, bajo recomendación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, las personas que tengan 6 meses de edad o más deben recibir la vacuna contra la influenza una vez por año.

“Después de la primera vez que los niños entre 6 meses y 8 años reciben esta vacuna, es importante consultar con su médico si necesitan una dosis de refuerzo. De ser así, esta se dará con un intervalo de al menos 4 semanas. Después, pueden darse la dosis anual única de la vacuna contra la gripe”, señaló la doctora.

La experta, además, indicó que si su hijo es elegible para recibir una vacuna contra el COVID-19, puede recibirla al mismo tiempo que la vacuna contra la influenza, o una luego de la otra. De todas formas, es adecuado preguntar a su médico acerca de la administración conjunta o simultánea de las vacunas contra la influenza y el COVID-19.

Habla el decano del Colegio Médico del Perú

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, en una breve entrevista para el grupo El Comercio, reiteró que colocar a los niños las vacunas de influenza y COVID-19 no es peligroso, si no más bien es necesario.

”No es peligroso, todo lo contrario los niños menores de un año tienen que recibir dos dosis (de influenza) al sexto y séptimo mes, y luego cada año tiene que vacunarse porque muta el virus. ¿Se pueden vacunar (la influenza) junto a la vacuna del nuevo coronavirus? Sí, no hay una contraindicación. Y no solamente son los niños, las personas de 60 años, las gestantes y los que tienen alguna comorbilidad también deben vacunarse contra la influenza y el coronavirus, no hay ningún problema”, señaló el médico pediatra.