El diseñador estadounidense Jonathan Adler presentó la colección de decoración 'Now House' para Amazon, bajo el concepto "para hacer de la vida una tarea sin esfuerzo y siempre elegante". En esta serie, relucen accesorios decorativos, muebles, alfombras, ropas de cama y más.



La colección 'Now House' cuenta con versiones diversas, como 'All lined up', compuesta por piezas y muebles minimalistas de tonos blanco, negro y azul; 'We're Blushing', un conjunto de muebles de tonos rosa. Asimismo, 'Into the blue' con accesorios, piezas y muebles de colores azules, celestes y blancos; 'Vases with Va-Va-Voom', grupo de jarrones en diversos modelos y tamaños; y 'All bedding' con elementos esenciales de dormitorio.



Repasa la siguiente fotogalería y aprecia algunas de las piezas y los muebles de la colección 'Now House' de Jonathan Adler que puedes adquirir a través de Amazon.